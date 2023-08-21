В ЮАР для участия в саммите БРИКС прибыл президент Бразилии

В аэропорту его встречала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Йоханнесбург для участия в XV саммите БРИКС, который начинает свою работу 22 августа. Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

В международном аэропорту Йоханнесбурга его встречала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Позднее в ЮАР прибывает с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Он также примет участие в саммите БРИКС.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.