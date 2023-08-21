Эрдоган заявил, что военное вмешательство в Нигер дестабилизирует обстановку в Африке

Президент Турции назвал решение о военной интервенции в страну неприемлемым

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Военное вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер приведет к дестабилизации во многих государствах континента, оно является неприемлемым. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.

"Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым. Оно приведет к дестабилизации во многих странах Африки. Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.

По его словам, Турция может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Нигере, с этой целью ведутся переговоры по линии МИД. Эрдоган также высказался за проведение в ближайшее время демократических выборов в Нигере.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств сообщества заявил, что точная дата начала военной интервенции определена. Ее пока официально не объявили.