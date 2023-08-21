21 августа, 12:16
Попытка госпереворота в Нигере

Эрдоган заявил, что военное вмешательство в Нигер дестабилизирует обстановку в Африке

Президент Турции назвал решение о военной интервенции в страну неприемлемым

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Военное вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер приведет к дестабилизации во многих государствах континента, оно является неприемлемым. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.

Читайте также
Готовность к диалогу и угроза применения силы. Что известно о происходящем вокруг Нигера

"Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым. Оно приведет к дестабилизации во многих странах Африки. Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.

По его словам, Турция может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в Нигере, с этой целью ведутся переговоры по линии МИД. Эрдоган также высказался за проведение в ближайшее время демократических выборов в Нигере.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств сообщества заявил, что точная дата начала военной интервенции определена. Ее пока официально не объявили. 

Теги:
НигерТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация