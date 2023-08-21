CNN: Трамп согласовал условия освобождения под залог по делу о вмешательстве в выборы

По данным телеканала, бывший американский лидер внесет $200 тыс. в качестве залога

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог, сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, представители Трампа в понедельник согласовали условия, по которым бывший американский лидер внесет $200 тыс. в качестве залога. Помимо этого Трампу запрещено оказывать давление на стороны процесса, в том числе посредством "постов в социальных сетях или репостов сообщений других лиц в социальных сетях".

Согласно законам, действующим в округе Фултон, как правило, обвиняемый должен явиться в окружную тюрьму и сдаться властям, после чего у него есть 72 часа для того, чтобы предстать перед судом. Однако в случае с Трампом, указывает CNN, у бывшего американского лидера, вероятно, не будет такого жесткого срока явки в суд, так как его представители уже контактируют с властями по вопросу освобождения под залог. Как ожидается, американский лидер пройдет формальную процедуру ареста - его обыщут, сфотографируют, а также возьмут отпечатки пальцев.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа. В свою очередь в офисе шерифа округа подчеркнули, что "обвиняемые могут явиться в любой момент, тюрьма открыта 24 часа в сутки, семь дней в неделю".

Уиллис предложила назначить начало рассмотрения по существу дела в отношении Трампа на 4 марта 2024 года. Она также отметила, что подозреваемые, в том числе Трамп, должны явиться в суд для официального предъявления обвинений в первых числах сентября. О точной дате явки их известят дополнительно. До 31 октября 2023 года стороны могут подавать ходатайства.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.