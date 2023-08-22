22 августа, 03:08

Си Цзиньпин назвал саммит БРИКС в ЮАР важной исторической вехой

Председатель КНР считает, что мероприятие укрепит солидарность между развивающимися странами

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров стран - участниц БРИКС в Южно-Африканской Республике станет важной вехой в истории объединения и позволит укрепить солидарность между развивающимися странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после прибытия в ЮАР, где проходит XV саммит БРИКС.

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"Я верю, что нынешний саммит лидеров стран - участниц объединения станет важной вехой в истории развития механизма БРИКС, что он позволит усилить сплоченность и сотрудничество между развивающимися государствами до еще более высокого уровня", - приводит сайт МИД КНР слова Си Цзиньпина, который опубликовал в Йоханнесбурге письменное заявление.

Китайский лидер подчеркнул, что готов к взаимодействию с высшим эшелоном власти африканских государств "ради совместного развития и укрепления мира на всей планете". Председатель КНР отметил, что БРИКС способствует глобальному экономическому развитию.

Как заявил Си Цзиньпин, участники объединения стали "конструктивной силой, оптимизировавшей глобальное управление и способствующей демократизации международных отношений".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Теги:
ЮАРКитайСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС - 2023
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