Расширение объединения и повышение роли нацвалют. Что обсудят на саммите БРИКС

Основными темами саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, станут повышение роли нацвалют и расширение объединения. Присоединение новых участников может существенно увеличить экономический потенциал объединения.

ТАСС собрал основное, что известно о подготовке к встрече.

Участники саммита

Более 50 руководителей стран мира и международных организаций примут участие в саммите БРИКС в ЮАР.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин прибудут в Йоханнесбург во вторник.

Владимир Путин примет участие в обсуждениях по видеосвязи. Он проинформирует участников встречи о приоритетах российского председательства в объединении через год. Также запланировано видеообращение к предваряющему саммит Деловому форуму БРИКС. Очно российскую сторону будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который уже прибыл в Йоханнесбург, отметил, что хотел бы обсудить несколько вопросов повестки напрямую с Владимиром Путиным.

Расширение БРИКС

Одной из основных тем саммита станет вопрос о расширении БРИКС. Формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран. Все гости саммита высокого и высшего уровня примут участие во встречи "пятерки" членов в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Лавров отметил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. По его словам, "совместными усилиями в БРИКС удалось сформировать культуру диалога, основанную на принципах равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга", что помогает находить точки соприкосновения по сложным вопросам.

В преддверии саммита Индия выразила позитивные намерения по вопросу расширения. Первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Кватра отметил непредубежденность индийской стороны.

В числе стран, для которых встреча станет решающей по вопросу присоединения, Египет. Так, египетский дипломат, бывший посол в России Рауф Саад выразил надежду, что по итогам саммита "будут предприняты практические шаги" по вступлению Египта в БРИКС. По его словам, заявку Египта "поддерживает РФ, этого уже достаточно". Рауф Сад также добавил, что некоторые страны стремятся вступить в БРИКС скорее по политическим причинам, а не экономическим. В связи с этим, как он полагает, для новых членов могут выдвинуть ряд условий.

Повышение роли нацвалют

На саммите планируют обсудить повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, а также укрепление потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС, заявил глава российского МИД Лавров.

В свою очередь президент Бразилии Лула да Силва сообщил, что лидеры стран БРИКС собираются также обсудить возможность использования альтернативных денежных инструментов для наращивания товарооборота между участниками объединения, что позволило бы им наряду с использованием национальных дензнаков снизить зависимость от внешних валют.

Говоря о возможности обсуждения введения валюты объединения, первый замглавы индийского МИД Кватра отметил, что "дискуссии о единой валюте БРИКС требуют нескольких предварительных условий". Он добавил, что эта тема потребует дальнейшего обсуждения.

Ожидания от саммита БРИКС

Представитель Китая заявил газете Financial Times, что КНР призовет коллег по БРИКС на саммите превратить объединение в полноценного геополитического соперника G7. В свою очередь агентство Associated Press отметило, что вероятное расширение БРИКС станет "моральной победой" РФ и Китая.

По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году общий объем валового внутреннего продукта (с учетом Индонезии и Саудовской Аравии, которые, вероятно, вступят в БРИКС в ближайшее время) составит около половины от мирового и вдвое превысит показатели G7. Таким образом, как считают аналитики Bloomberg, страны БРИКС смогут изменить "существующий порядок вещей".