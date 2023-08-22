Президент Индонезии примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Как сообщило агентство Antara, Джоко Видодо планирует на полях саммита также провести несколько двусторонних встреч на высшем уровне

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в саммите БРИКС, который 22-24 августа пройдет в Йоханнесбурге. Об этом сообщило индонезийское агентство Antara.

Видодо, который в настоящее время находится в турне по четырем африканским странам (Кения, Танзания, Мозамбик и ЮАР), планирует на полях саммита БРИКС также провести несколько двусторонних встреч на высшем уровне, однако детали на данный момент не приводятся.

В то же время заместитель министра торговли Индонезии Джерри Самбуага считает, что у его страны есть заинтересованность во вступлении в БРИКС, так как это позволит найти новые торговые возможности. "Фокус [БРИКС] отличается от того, чем мы занимаемся в АСЕАН, АТЭС и G20. Это новые регионы - Бразилия в Латинской Америке, ЮАР в Африке. Это может стать отправной точкой в поиске того, чем мы еще не занимались. У нас есть заинтересованность во вступлении в БРИКС", - приводит его слова Антара.

В текущем году в БРИКС председательствует ЮАР. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

С наступлением 2024 года председательство в объединении переходит к России.