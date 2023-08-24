Си Цзиньпин заявил, что расширение БРИКС придаст объединению новую силу

По словам председателя КНР, расширение носит исторический характер, которое отражает решимость стран БРИКС идти по пути сотрудничества и единения с развивающимися странами

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Принятое на саммите решение о расширении БРИКС придаст новую силу объединению. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС.

"Расширение БРИКС станет новой отправной точкой для развития сотрудничества БРИКС и придаст новую силу сотрудничеству в рамках БРИКС", - сказал китайский лидер, добавив, что это расширение носит исторический характер, которое отражает решимость стран БРИКС идти по пути сотрудничества и единения с развивающимися странами.

"Я верю, что до тех пор, пока мы работаем вместе, сотрудничество в рамках БРИКС имеет большие перспективы, а у стран БРИКС многообещающее будущее", - заявил председатель КНР.

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг после встречи руководителей стран в ЮАР. Объединение пополнилось шестью новыми странами. С 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.