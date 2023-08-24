24 августа, 11:52
Саммит БРИКС - 2023

Президент Аргентины указал на новые возможности для страны с вступлением в БРИКС

По словам Альберто Фернандеса, страна хочет воспользоваться вступлением в объединение "ради аргентинцев"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Вступление в БРИКС откроет для Аргентины новые горизонты и возможности. Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес.

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"[Вступление в] БРИКС для Аргентины - новые возможности. Мы хотим воспользоваться им ради аргентинцев, особенно ради тех, кто сильнее всего в этом нуждается", - сказал он в обращении к нации.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года. 

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АргентинаФернандес, АльбертоСаммит БРИКС - 2023
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