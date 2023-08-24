WSJ: расширение БРИКС стало победой для России и Китая

По данным газеты, КНР стремится укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые относятся к США с традиционным подозрением

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Решение о присоединении к формату БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) шести стран свидетельствует о победе КНР и РФ на фоне противостояния с Западом. Такая оценка содержится в опубликованном материале газеты The Wall Street Journal.

"Расширение БРИКС - это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом. Они утверждали, что увеличение числа участников придаст развивающимся стран более сильный голос, что в большей степени будет соответствовать их величине", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Пекин стремится укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые относятся к США с традиционным подозрением. По оценке газеты, Москва стремится выйти на новые рынки, найти новых союзников и тем самым ослабить влияние санкций, введенных из-за военной операции на Украине.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.