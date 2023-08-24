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обновлено 24 августа, 13:35
Саммит БРИКС - 2023

Саудовская Аравия изучит приглашение вступить в БРИКС

После этого страна примет "соответствующее решение", заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия изучит приглашение стать членом БРИКС и примет "соответствующее решение". Об этом на полях саммита объединения в ЮАР заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

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"Мы изучим приглашение БРИКС присоединиться к [сообществу] и примем соответствующее решение", - заявил он в комментарии телеканалу Al Arabiya. Министр отметил, что Эр-Рияд ценит это приглашение.

"БРИКС является одним из важных каналов укрепления экономического сотрудничества", - добавил глава МИД Саудовской Аравии. Королевство в своей внешней политике сконцентрировано на выстраивании экономических связей, отметил он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года. 

Теги:
Саудовская АравияСаммит БРИКС - 2023
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