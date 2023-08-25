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Военная операция на Украине

В Кировоградской области Украины произошел взрыв

Глава региональной администрации Андрей Райкович сообщил, что работают госслужба по ЧС и полиция

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в Кировоградской области в центральной части Украины, сообщил глава региональной администрации Андрей Райкович.

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Он подтвердил, что в регионе раздался взрыв. "Госслужба по ЧС и полиция работают. Детали сообщим", - написал Райкович в своем Telegram-канале.

По данным агентства РБК-Украина, взрыв был слышен в городе Кропивницком (ранее - Кировоград), который является областным центром. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее взрывы произошли в Одессе и области, местные власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным издания "Страна", ПВО, в частности, сработала в Черноморске, где расположен морской порт. Также три серии взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. 

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