СМИ: расширение БРИКС стало личным поражением для фон дер Ляйен и Борреля

Как пишет газета Berliner Zeitung, "скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе"

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС, о котором стало известно по итогам завершившегося в Йоханнесбурге саммита объединения, стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Такое мнение выразил журналист Рамон Шак в авторской статье, опубликованной в германской газете Berliner Zeitung.

По его словам, "скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе". В контексте вступления шести новых членов в БРИКС критика стран - участниц саммита в адрес продвигаемого Западом порядка, основанного на соблюдении правил, "символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля", считает журналист. Как отмечает Шак, главному дипломату ЕС, все еще воспринимающему "Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли", следовало бы в этой связи "осознать ограниченность власти ЕС".

Журналист также полагает, что "эпоха, когда Европа могла отдавать приказы всему миру, давно прошла". По его оценкам, "в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня Евросоюз воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический актор, а как реализатор интересов Вашингтона". Шак также пишет, странам сообщества "давно пора эмансипироваться от США в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил".

По мнению Шака, саммит объединения представляет собой "переломный момент" в мировой политике. "В то время как многие западные СМИ все еще используют термины типа "встреча развивающихся стран", что, вероятно, отражает неоколониальное отношение [Запада к странам БРИКС] <...>, в ЮАР в эти дни творилась история", - отмечает автор.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Президент ЮАР Сирил Рамапоса на итоговой пресс-конференции объявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также сообщил, что лидеры объединения согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуру для расширения БРИКС. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что при принятии решения о расширении состава объединения в расчет принимался "вес, авторитет, значение той или иной страны - претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене". К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных участников БРИКС.