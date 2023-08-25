Трамп назвал фотографирование в тюрьме "ужасным" и "печальным" опытом

Бывший президент США отметил, что никогда не слышал выражения "фотопортрет арестованного"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп описал свой опыт тюремного фотографирования как "ужасный" и "печальный". Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

"Это был ужасный опыт <...>. Я никогда не слышал выражения "фотопортрет арестованного" - такому меня в Уортонской школе бизнеса не учили", - отметил экс-президент, назвав произошедшее "печальным днем для страны".

Ранее сын политика Дональд Трамп - младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).

В четверг бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. Трампа освободили из-под стражи, после чего впервые с 2021 года он сделал пост в соцсети X, опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы".

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Выдвинутые обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.