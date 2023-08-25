МИД Молдавии прокомментировал слова Захаровой о втягивании страны в конфликт на Украине

В министерстве отметили, что не считают нейтралитет препятствием для помощи Украине

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии не считает нейтралитет страны препятствием для помощи Украине. Об этом говорится в заявлении министерства в ответ на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Запад продолжает активно втягивать Молдавию в конфликт на Украине.

"Нейтралитет нашей страны не означает изоляции. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами в целях сохранения мира и безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

"С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы будем и впредь оказывать всевозможную помощь нашим украинским друзьям как на двусторонней основе, так и через международные организации. В то же время мы полны решимости стать членом ЕС", - отмечается в нем.

Захарова подчеркнула, что Россия фиксирует последовательное превращение Молдавии в "логистический придаток киевского режима". После начала специальной военной операции через Молдавию начались масштабные поставки на Украину горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия, прорабатываются вопросы доставки грузов военного назначения, добавила она. Представитель МИД РФ предостерегла Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что, по ее словам, не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима.

В этом году ЕС и США значительно увеличили военную помощь Молдавии. По данным молдавских СМИ, в настоящее время ведется проработка вопроса размещения в республике складов американского вооружения, которое впоследствии может направляться на нужды Вооруженных сил Украины.