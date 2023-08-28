Глава ПНЕ Ливии заверил Палестину, что не собирается восстанавливать отношения с Израилем

Абдель Хамид Дбейба посетил палестинское посольство в Триполи

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба посетил посольство Палестины в Триполи и заверил дипломатов, что не собирается восстанавливать отношения с Израилем. Об этом сообщил телеканал Libya Al Ahrar.

По его данным, Дбейба во время визита в дипломатическое представительство "подтвердил, что у Ливии нет плана по нормализации отношений с Израилем" в свете состоявшейся на прошлой неделе встречи главы МИД в ПНЕ Наджлы Мангуш с израильским коллегой Эли Коэном.

Ранее канцелярия Мангуш выступила с утверждением, что эта встреча была санкционирована Дбейбой. По ее версии, "итальянское правительство обещало главе ПНЕ возобновить прямое авиасообщение между Триполи и Римом в обмен на встречу".

По информации портала Al Wasat, действия главы МИД, которая провела встречу с израильским коллегой Эли Коэном, нарушили изданный в 1957 году закон № 62 "о бойкоте Израиля". Его седьмая статья предусматривает "тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет и штраф до 5 тыс. ливийских динаров (около $1 тыс.)".

В воскресенье Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой. В отношении главы МИД было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии.