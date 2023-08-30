Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

В Сеуле анализируют информацию о полете ракет

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В Сеуле анализируют информацию о полете ракет. По данным военных, снаряды пролетели около 360 км и упали в Японском море. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея добавил, что ракеты были запущены в период с 23:40 до 23:50 по местному времени (17:40-17:50 мск). Южнокорейская сторона заявила, что поддерживает полную готовность в сотрудничестве с США. В прошлый раз КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности 24 июля.

В среду ВВС Республики Корея и США провели совместные учения с привлечением по крайней мере одного американского стратегического бомбардировщика B-1B в небе над Корейским полуостровом в ответ на неудачную попытку запуска разведывательного спутника КНДР. 21 августа начались совместные учения Ulchi Freedom Shield.

Береговая охрана Японии сообщила в среду, что КНДР произвела очередной пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным агентства Киодо, КНДР осуществила запуск сразу нескольких ракет - все они упали за пределами японской исключительной экономической зоны.