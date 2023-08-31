31 августа, 01:37
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: войска Сенегала готовятся к переброске в Бенин для возможной интервенции в Нигер

По данным источников портала Seneweb, авиакомпании Air Senegal было поручено обеспечить отправку 900 солдат и военной техники в город Котону, который может стать тыловой базой для сил ECOWAS

ТАСС, 31 августа. Вооруженные силы Сенегала готовятся к развертыванию в Бенине, предположительно, для дальнейшей интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом в среду сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники.

По их данным, авиакомпании Air Senegal было поручено обеспечить переброску 900 мобилизованных солдат и военной техники в город Котону, который может стать тыловой базой для сил интервенции ECOWAS.

Читайте также
Готовность к диалогу и угроза применения силы. Что известно о происходящем вокруг Нигера

Власти Сенегала начали мобилизацию, сообщила сенегальская газета L’Observateur со ссылкой на записку начальника генштаба вооруженных сил, генерала Мбайе Сиссе. По данным издания, в записке от 11 августа содержится призыв военным собраться в городе Тьес на западе страны.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена. 

Теги:
БенинНигерСенегалПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация