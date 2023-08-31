СМИ: войска Сенегала готовятся к переброске в Бенин для возможной интервенции в Нигер

По данным источников портала Seneweb, авиакомпании Air Senegal было поручено обеспечить отправку 900 солдат и военной техники в город Котону, который может стать тыловой базой для сил ECOWAS

ТАСС, 31 августа. Вооруженные силы Сенегала готовятся к развертыванию в Бенине, предположительно, для дальнейшей интервенции в Нигер под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом в среду сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники.

По их данным, авиакомпании Air Senegal было поручено обеспечить переброску 900 мобилизованных солдат и военной техники в город Котону, который может стать тыловой базой для сил интервенции ECOWAS.

Власти Сенегала начали мобилизацию, сообщила сенегальская газета L’Observateur со ссылкой на записку начальника генштаба вооруженных сил, генерала Мбайе Сиссе. По данным издания, в записке от 11 августа содержится призыв военным собраться в городе Тьес на западе страны.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.