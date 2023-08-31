Правительство Буркина-Фасо приняло законопроект об отправке военных в Нигер

Такое обязательство было принято "в целях предотвращения терроризма", заявил министр обороны страны Кассума Кулибали

ТАСС, 31 августа. Правительство Буркина-Фасо в среду одобрило законопроект об отправке военного контингента страны в Нигер.

"Это обязательство принимается в целях предотвращения терроризма и ведения с ним борьбы по мере наших возможностей. Все, что влияет на безопасность Нигера, в значительной степени влияет на безопасность Буркина-Фасо", - приводит портал Burkina24 слова министра обороны страны Кассума Кулибали.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

В конце июля власти Буркина-Фасо и Мали заявили в совместном коммюнике, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера".