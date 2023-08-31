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Кулеба попросил у ЕС системы ПВО для защиты "альтернативного коридора" в Черном море

Два судна уже прошли этим коридором, сообщил глава МИД Украины

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у стран ЕС системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы обеспечить безопасность судов, идущих по продвигаемому Киевом так называемому альтернативному зерновому маршруту.

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"Мы разработали наш альтернативный морской маршрут. Суда выходят из украинских портов и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии. Два судна уже прошли этим коридором. Поэтому мы просим вас рассмотреть, как вы можете помочь обезопасить этот "зерновой коридор" на время, пока суда находятся в украинских водах", - сказал Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо. "Говоря о помощи, я имею в виду системы ПВО", - уточнил он.

10 августа в Киеве объявили о некоем "временном пути" для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом украинские власти предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". 16 августа из порта Одессы по этому маршруту вышло первое судно. Затем Киев стал активно продвигать этот маршрут как "альтернативный зерновой коридор", предлагая своим партнерам поддержать эту инициативу. 

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УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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