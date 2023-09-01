В МИД Австрии считают, что прием Украины в ЕС раньше других кандидатов будет катастрофой

По словам министра иностранных дел Александера Шалленберга, нельзя допустить, чтобы в странах Западных Балкан, подумали, что "одни страны-кандидаты равнее других"

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Евросоюз столкнется с "геостратегической катастрофой", если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление.

"Мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны. С геостратегической точки зрения это было бы катастрофой", - заявил он газете Politico.

Он отметил, что Австрия поддерживает дальнейшие шаги по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. При этом министр заявил, что не хотел бы допустить возникновения "системы скотного двора по Джорджу Оруэллу, при которой одни страны-кандидаты равнее других". "Нельзя допустить, чтобы такое впечатление создалось в странах Западных Балкан", - подытожил Шалленберг.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что объединение должно активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств.