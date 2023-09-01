1 сентября, 08:10

В МИД Австрии считают, что прием Украины в ЕС раньше других кандидатов будет катастрофой

По словам министра иностранных дел Александера Шалленберга, нельзя допустить, чтобы в странах Западных Балкан, подумали, что "одни страны-кандидаты равнее других"

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что Евросоюз столкнется с "геостратегической катастрофой", если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление.

"Мы не можем отдавать приоритет Украине, отодвинув в сторону другие страны. С геостратегической точки зрения это было бы катастрофой", - заявил он газете Politico.

Он отметил, что Австрия поддерживает дальнейшие шаги по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. При этом министр заявил, что не хотел бы допустить возникновения "системы скотного двора по Джорджу Оруэллу, при которой одни страны-кандидаты равнее других". "Нельзя допустить, чтобы такое впечатление создалось в странах Западных Балкан", - подытожил Шалленберг.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что объединение должно активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств. 

Теги:
АвстрияУкраинаШалленберг, Александер
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация