Американский сенатор напомнил о "веском аргументе" за отстранение Трампа от выборов

Тим Кейн считает, что в отношении экс-президента США необходимо применить 14-ю поправку к Конституции, которая запретит ему занимать какую-либо должность в правительстве

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Сенатор Конгресса США Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) считает, что возможную причастность бывшего президента США Дональда Трампа к штурму Капитолия в январе 2021 года можно квалифицировать как попытку препятствования мирному переходу власти в стране, что дает "веский аргумент" применить 14-ю поправку к Конституции США и отстранить экс-президента от участия в выборах.

"Атака на Капитолий, по моему мнению, была организована для конкретной цели в конкретный момент", - заявил американский законодатель в интервью телеканалу ABC в воскресенье. По его мнению, задачей штурма Капитолия было "препятствование мирному переходу власти", а это "является веским аргументом" для того, чтобы запретить Трампу избираться на высший государственный пост.

В декабре 2022 года 41 конгрессмен из Демократической партии внес в Палату представителей Конгресса США законопроект, который предусматривает запрет Трампу занимать любые должности в американских органах власти, а также избираться в качестве главы государства в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США. Согласно третьему разделу 14-й поправки, ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

1 августа спецпрокурор США Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям в деле о штурме Капитолия. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем остаться у власти, несмотря на поражение. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых политику, составляет 20 лет лишения свободы. Разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.