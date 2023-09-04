Мятежники в Нигере объявили об открытии воздушного пространства для коммерческих рейсов

Это не касается полетов воздушных судов военного и другого специального назначения, для чего требуется "разрешение компетентных органов"

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Захватившие власть в Нигере мятежники объявили об открытии национального воздушного пространства для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Об этом сообщил портал ActuNiger. Воздушное пространство Нигера было закрыто 6 августа Национальным советом спасения родины (НССР) - органом, созданным военными для управления страной после их прихода к власти 26 июля.

"Воздушное пространство Нигера открыто для национальных и международных коммерческих рейсов", - цитирует портал постановление НССР. Это не касается полетов воздушных судов военного и другого специального назначения, для чего требуется "разрешение компетентных органов".

НССР закрыл воздушное пространство Нигера "перед лицом угрозы вторжения" со стороны государств Экономического сообщества стран Западной Африки, которое объявило о намерении военным путем добиться восстановления конституционного порядка и возвращения к власти президента Мохамеда Базума, свергнутого мятежниками.

Новое решение НССР было встречено с облегчением множеством авиакомпаний, которые обслуживают гражданское воздушное сообщение в странах Африки южнее Сахары, отмечает портал. Закрытие воздушного пространства Нигера вызвало настоящий хаос в авиаперевозках в Западной Африке для многих компаний, особенно европейских. Им приходилось изменять маршруты рейсов или отменять их, чтобы обойти воздушное пространство Нигера, расположенное практически в центре континента.