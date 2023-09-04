Военные в Габоне анонсировали начало следствия в отношении представителей свергнутой элиты

Среди них сын президента Али бен Бонго Ондимбы, сообщил телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Габона, совершивших военный переворот, объявили о начале следственных мероприятий в отношении представителей свергнутой элиты, в том числе сына президента Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, следствие будет проводиться в отношении лиц, задержанных военными по обвинению в госизмене, коррупции и растрате государственных средств. Со своей стороны агентство Agence France-Presse проинформировало, что генерал Брис Олиги Нгема, возглавивший страну на время переходного периода, в понедельник принесет президентскую присягу. Сколько может продлиться переходный период, ни сам генерал, ни его сторонники не уточняют, отмечает агентство.

30 августа группа высокопоставленных габонских военных объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников были представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Позднее в тот же день на собрании генералов Брис Олиги Нгема был объявлен лидером на переходный период.