Байден заявил, что Секретная служба "разгромила" его дом

Президент США пояснил, что в доме в Уилмингтоне проводятся работы по укреплению безопасности, из-за чего он пока не может туда вернуться

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден не может сейчас вернуться в свой дом в Уилмингтоне (штат Делавэр), поскольку сотрудники Секретной службы США проводят в нем работы по укреплению безопасности. Об этом он заявил журналистам.

Байден провел воскресенье в принадлежащем его семье доме в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр). Беседуя с журналистами, он заверил, что приехал туда не ради отдыха, а потому, что не смог отправиться в свой дом в Уилмингтоне. "Секретная служба разгромила мой дом, в хорошем смысле, чтобы сделать его более безопасным. Прямо сейчас мне некуда больше поехать в Делавэре, кроме как сюда. Я здесь на один день", - сказал американский лидер. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

"Я не бездомный. У меня только один дом, у меня прекрасный дом. Но я здесь на день, поскольку не могу поехать в настоящий дом", - добавил Байден, который регулярно проводит выходные дни в Делавэре. В понедельник он вернулся в Белый дом.

Президент США в мае сообщил, что сотрудники Секретной службы США проводят в его доме работы, чтобы "сделать его пуленепробиваемым". Тогда Байден из-за этого поехал в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). В апреле он также отмечал, что в его доме в Уилмингтоне установят окна с пуленепробиваемыми стеклами.