Великобритания объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией

По словам главы МВД Соединенного Королевства Суэллы Браверман, деятельность частной военной компании на Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности"

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании включит российскую ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций. Об этом во вторник заявила глава МВД королевства Суэлла Браверман, слова которой приводит вещательная корпорация Би-би-си.

По версии министра, "они - террористы", а "указ о внесении в список террористических организаций закрепит данный факт в законодательстве Соединенного Королевства". Браверман также утверждала, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности".

Проект указа, правом издавать который наделена глава МВД, вскоре должен быть представлен парламенту. Объявление ЧВК "Вагнер" террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Уголовным преступлением в королевстве также станет оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения. За ношение символики террористической группировки либо ее демонстрацию при определенных обстоятельствах в Великобритании можно получить штраф в размере до £5 тыс. ($6,3 тыс.) или до полугода тюрьмы. Любые активы такой организации подлежат конфискации в случае их обнаружения в стране.

В мае газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что оно в ближайшие недели признает ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Однако позже то же издание проинформировало, что решение этого вопроса отложили после попытки мятежа в конце июня. По данным газеты, оглашенная тогда информация о том, что ЧВК финансировалась из российского бюджета, вынудила британский кабинет министров подробнее изучить возможные юридические и дипломатические последствия планируемого шага.