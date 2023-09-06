В ЦАР заявили, что в Габоне пока не определились с длительностью переходного периода

Президент республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что габонское переходное правительство будет назначено в ближайшие дни

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военное руководство Габона пока не определилось с длительностью переходного периода, по истечении которого в стране будет восстановлен конституционный порядок. Об этом сообщил президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера после переговоров в Либревиле с генералом Брисом Олиги Нгемой, являющимся президентом переходного периода в Габоне.

"Олиги Нгема высказал твердое желание восстановить порядок в институтах республики до завершения переходного периода, - приводит слова Туадеры чадский новостной портал Al Wihda. - Однако он не назвал временные рамки переходного периода". Президент ЦАР добавил, что переходное правительство Габона будет назначено в ближайшие дни.

Туадера прибыл 5 сентября в Габон в качестве посредника Экономического сообщества центральноафриканских государств (ECCAS). Накануне ECCAS приостановило членство этой страны. На саммите ECCAS 1 сентября президент ЦАР получил мандат вести переговоры с военными с целью добиться скорейшего восстановления конституционного порядка в Габоне.

ECCAS, созданное в 1983 году, объединяет Анголу, Бурунди, Габон, Демократическую Республику Конго, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР и Экваториальную Гвинею. В 2000 году члены сообщества подписали соглашение, которое предусматривает совместные действия для поддержания в регионе безопасности. Штаб-квартира ECCAS расположена в габонской столице - Либревиле.