Пришедшие к власти в Габоне военные намерены провести всеобщие выборы в два тура

По данным Gabon Media Time, они также выступают за ограничение нахождения одного человека на посту президента двумя сроками по пять лет

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные, пришедшие к власти в Габоне в результате государственного переворота, выступают за проведение в стране всеобщих выборов в два тура и ограничение нахождения одного человека на посту президента двумя сроками по пять лет.

Эти и другие новшества предполагается включить в новую конституцию страны, сообщил портал Gabon Media Time со ссылкой на данные сформированного военными комитета по переходному периоду и восстановлению институтов во главе с бригадным генералом Брисом Клотером Олиги Нгемой. 4 сентября, приняв присягу, он стал президентом страны на переходный период.

Ранее на церемонии инаугурации Нгема заявил, что "граждане Габона должны иметь возможность принять на референдуме новую конституцию страны", а также упомянул о необходимости принять новый закон о выборах и уголовный кодекс". По его словам, после завершения в Габоне переходного периода состоятся свободные и прозрачные выборы. Однако он не указал на продолжительность этого периода.