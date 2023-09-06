Депутат Бундестага поблагодарил РФ за несерьезное отношение к словам Бербок о "войне с РФ"

Штефан Койтер подчеркнул, что "это не наша война"

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Депутат правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер выразил благодарность России за то, что она не восприняла серьезно заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что страна "находится в состоянии войны с Россией". Такое мнение он высказал, выступая в Бундестаге.

"Я так благодарен русским, что они не восприняли всерьез ваше объявление войны - "мы находимся в состоянии войны с Россией". Потому что это не так. Это не наша война", - сказал Койтер.

В то же время депутат резко раскритиковал главу внешнеполитического ведомства ФРГ за недостаточное, по его мнению, знание английского языка. "Пожалуйста, экономьте на визажистах, оплачиваемых на средства налогоплательщиков, и лучше вкладывайте средства в свой английский", - подчеркнул Койтер. В июне газета Bild писала, что Бербок, выступая по-английски с речью во время официального визита в ЮАР, по ошибке назвала эту страну "беконом надежды". В английском языке существует устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", однако министр произнесла первое слово неверно, и вместо "маяка" у нее получился "бекон", указывало издание.

В январе, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". В то же время она призвала европейские государства увеличить помощь Киеву. Министр также заявила, что "Германия уже находится в состоянии войны с Россией". МИД Германии заявил газете Bild в связи с этим высказыванием, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Бербок, написала в своем Telegram-канале, что послу Германии в России следует прояснить позицию МИД ФРГ о статусе Германии в конфликте на Украине.