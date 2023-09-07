Бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи перевели из-под домашнего ареста в тюрьму

Состояние ее здоровья ухудшилось

БАНГКОК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывшего государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи перевели из-под домашнего ареста в тюрьму. Об этом сообщил портал The Irrawaddy.

По его данным, состояние здоровья Аун Сан Су Чжи ухудшилось, она испытывает зубную боль и лишена возможности принимать пищу. Официальные власти при этом заявили, что ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Экс-госсоветника Мьянмы, по данным СМИ, в июле перевели из тюрьмы в одно из правительственных зданий. Тогда же Государственный административный совет Мьянмы выступил с намерением перевести ее под домашний арест. Срок тюремного заключения Аун Сан Су Чжи 1 августа сократили на шесть лет в результате помилования по пяти пунктам обвинения, по которым суд ранее счел ее вину доказанной. Таким образом, срок тюремного заключения для 78-летней Аун Сан Су Чжи составляет 27 лет. Для обжалования доступны 14 дел, вину по которым экс-госсоветник не признает.

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай 9 июля провел встречу с Аун Сан Су Чжи, которая состоялась в мьянманской столице Нейпьидо с согласия Государственного административного совета Мьянмы. Таиландский МИД назвал контакт двух политиков важным шагом на пути к реализации мирного плана "Консенсус из пяти пунктов", призванного урегулировать гражданский конфликт в Мьянме.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года.