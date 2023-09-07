FT: следующие перевороты могут произойти в Камеруне, Гвинее и Республике Конго

Эксперты также отмечают недовольство среди граждан лидерами Того и Чада

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Следующие государственные перевороты с наибольшей вероятностью могут произойти в Камеруне, Экваториальной Гвинее и Республике Конго из-за недовольства граждан и правящих элит недостатками политических систем этих африканских стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Аналитики отмечают растущие антифранцузские настроения в некоторых африканских странах, а также недовольство граждан и военных деятельностью лидеров этих государств. Как считает исследователь южноафриканского аналитического центра Oxford Economics Africa Франсуа Конради, 90-летнего президента Камеруна Поля Бийя в стране "считают коррумпированным" . "Это непопулярный президент, который находился у власти десятилетиями. <...> Он также очень стар, окружающие его люди ограничивают связь с ним и управляют государством вместо него", - заявил эксперт. По его словам, Бийя планирует передать власть сыну Франку, что станет крайне непопулярным шагом.

Как считают эксперты, следующими в списке наиболее уязвимых лидеров стран идут президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, глава Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и лидер Того Фор Гнассингбе, которые пришли к власти десятилетия назад либо в результате государственного переворота, либо сменили своих родственников на посту глав государств. Также под угрозой находится президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно, поскольку, по словам аналитиков, ему не хватает харизмы. Согласно просочившимся документам американской разведки, как сообщает газета, повстанческая группировка, имеющая связь с Центрально-Африканской Республикой, готовила заговор против чадского лидера.

Менее уязвимыми считаются западноафриканские государства Сенегал и Кот-д'Ивуар, однако аналитики отмечают, что недовольство французским влиянием в этих странах может стать мотивирующим фактором для мятежников. Многие правительства, павшие в результате переворотов, когда-то были французскими колониями, в то время как лидеры переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере пришли к власти на растущей волне антифранцузских настроений, пишет издание.

По словам исследователя Центра демократии и развития Афолаби Адекайяоджа, очевидно, что "военные и политические элиты видят альтернативы" действующим режимам. В свою очередь эксперт британского аналитического центра Chatham House Пол Мелли считает, что наиболее уязвимые лидеры теперь будут задумываться о том, как лучше распределить государственные средства между элитами, чтобы удержать их от мятежа.