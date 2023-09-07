ООН готова возобновить сотрудничество с Габоном после создания нового правительства

После переходного периода планируется провести выборы в два тура

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. ООН готова вернуться к сотрудничеству с Габоном после принятия дорожной карты возврата к конституционному правлению и создания нового правительства. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Африке, глава представительства ООН в странах региона Абду Абарри после встречи в Либревиле с президентом на переходный период бригадным генералом Брисом Олиги Нгемой.

"В принципе, ООН, как и другие международные организации, осуждает антиконституционную смену власти, - сказал он в интервью телеканалу Gabon 24. - Мы призываем к возврату к нормальному конституционному правлению через все этапы, которые огласил глава государства переходного периода в своей инаугурационной речи, пересмотр конституции, закона о выборах и формирование новых, дееспособных институтов власти. Все это позволит Габону взять новый старт. ООН готова возобновить сотрудничество с Габоном после принятия дорожной карты [возврата к демократическому правлению] и создания нового правительства. Наши агентства установят контакт с переходного администрацией и будут оказывать помощь Габону - определяющей страны для обеспечения стабильности во всем регионе Центральной Африки".

Спецпредставитель генсека ООН также встретился со свергнутым президентом Габона Али бен Бонго Ондимбой и нашел его "в добром здравии". По его словам, экс-президент высказался за "сохранение мира и единства общества" в Габоне.

Военный переворот

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников были представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба, распустили правительство, приостановили работу других республиканских институтов. Был сформирован комитет по переходному периоду и восстановлению институтов власти, который на своем собрании 30 августа объявил Нгему лидером на переходный период. 4 сентября он принял присягу в качестве президента переходного периода Габона .Военные заявили, что президент Али бен Бонго Ондимба "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". 6 сентября, по данным агентства AFP, президент переходного периода Габона Нгема заявил, что "Али бен Бонго Ондимба свободен в своих передвижениях и может выехать за границу, если пожелает".

Намерения новой власти

Портал Gabon Media Time со ссылкой на данные комитета по переходному периоду и восстановлению институтов власти сообщил, что военные, пришедшие к власти в Габоне, выступают за проведение в стране всеобщих выборов в два тура и ограничение нахождения одного человека на посту президента двумя сроками по пять лет. Эти и другие новшества предполагается включить в новую конституцию страны.

Ранее на церемонии инаугурации Нгема заявил, что "граждане Габона должны иметь возможность принять на референдуме новую конституцию страны", а также упомянул о необходимости разработки нового закона о выборах и уголовного кодекса". По его словам, после завершения в Габоне переходного периода состоятся свободные и прозрачные выборы. Однако он не указал продолжительности этого периода.

Состоявшаяся 4 сентября участники экстренной встречи Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭКОЦАС) приняли решение о приостановлении членства Габона в региональной организации из-за захвата власти военными в результате государственного переворота. Агентство Reuters привело слова президента Республики Экваториальной Гвинеи (РЭГ) Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, который отметил, что произошедшее в Габоне представляет угрозу миру, безопасности и стабильности других стран ЭКОЦАС. Штаб-квартира ЭКОЦАС временно переводится из Либревиля (Габон) в Джиблохо (РЭГ).