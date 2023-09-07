ЕК изучит последствия закона в Белоруссии о прекращении выдачи документов вне страны

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз решительно осуждает это решение

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучит последствия закона в Белоруссии о прекращении выдачи документов гражданам вне страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Евросоюз решительно осуждает это решение, и мы продолжим стоять с народом Белоруссии. Нам надо посмотреть, какие практические последствия будут для граждан Белоруссии, проживающих на территории ЕС", - сказал он.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко 4 сентября сообщила, что он подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", который направлен на дальнейшее совершенствование порядка административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств. Документ 6 сентября опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Ранее в ПАСЕ предлагали обсудить возможность выдачи новых паспортов уехавшим после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году белорусам, если у документов истек срок действия.