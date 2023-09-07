В Минфине Украины сообщили, что бюджет может покрыть только военные расходы

Все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств, сообщил глава украинского ведомства Сергей Марченко

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Украина самостоятельно может покрыть только военные расходы, все остальное финансируется за счет выделяемых партнерами Киева средств. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

"Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы, я подчеркиваю, все остальные расходы мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за границы", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Министр добавил, что все налоги и сборы внутри страны направляют на военные расходы. "Этих средств недостаточно, поэтому разницу мы покрываем за счет внутренних займов и за счет военных облигаций", - уточнил глава Минфина.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент страны Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета. В июле премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что международные партнеры с начала года выделили Киеву более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета.

При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. В свою очередь бывший премьер-министр Николай Азаров отмечал, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.

Ранее Марченко сообщал, что ситуация с бюджетом Украины на следующий год остается неопределенной. Военные расходы в нем будут не ниже, чем в текущем - на уровне 1,6 трлн гривен ($43,3 млрд).