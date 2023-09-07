Неизвестные вместе со священником ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

Речь идет о Михайловском храме в Мироновке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Группа неизвестных во главе со священником раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватила Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Мироновке Киевской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

"6 сентября 2023 года в период действия комендантского часа в городе Мироновке Киевской области произошел захват Михайловского храма Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте союза. По его данным, около четырех часов утра неизвестные во главе со священником ПЦУ взломали ворота храма и двери ряда помещений на его территории. В это же время полицейские не пускали на территорию храма прихожан УПЦ, собравшихся на защиту церкви.

Как сообщал украинский телеканал "Первый казацкий", в среду рейдеры из ПЦУ также захватили храм в честь святых Бориса и Глеба канонической УПЦ в Вышгороде Киевской области.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.