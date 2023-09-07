Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода

Новому премьеру 68 лет

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Главой правительства переходного периода Габона назначен Раймон Ндонг Сима, занимавший пост главы кабмина этой африканской страны с февраля 2012 по январь 2014 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на захвативших власть в Габоне мятежников.

Новому премьеру 68 лет. Он родился на севере Габона, учился во Франции. В 1986 году занял должность министра планирования и экономики, отвечал в правительстве за связи с Международным валютным фондом. В 1994 году Ндонг Сима покинул правительство и был назначен директором одной из крупнейших государственных компаний по производству каучука.

В кабмин Ндонг Сима вернулся в 2009 году, возглавив министерство сельского хозяйства, животноводства и развития сельских районов. Спустя два года он был избран депутатом парламента от правящей Габонской демократической партии.

В июле 2015 года Ндонг Сима покинул партию, обвинив ее в нехватке новых идей. Он также начал критиковать финансовую политику правительства. После этих выступлений Ндонг Сима стал рассматриваться как один из лидеров оппозиции Габона.