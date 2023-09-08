Пакистан и Афганистан обсуждают возобновление работы трансграничного КПП "Торхам"

Также устанавливается причина перестрелки пограничников двух стран, которая произошла в среду

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Пакистан и Афганистан ведут переговоры о возобновлении работы ключевого контрольно-пропускного пункта "Торхам" на двусторонней границе и устанавливают причину возникшей в среду перестрелки пограничников двух стран, которая привела к закрытию КПП.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на пакистанские власти, вопрос об открытии КПП "Торхам" "обсуждается сторонами на высоком уровне из-за его важного значения для отношений Пакистана и Афганистана".

"Торхам" остается закрытым с 6 сентября, когда вспыхнула ожесточенная перестрелка между пакистанскими и афганскими пограничниками, она продолжалась два часа с применением минометов. По данным источников издания, силы безопасности Пакистана полностью контролируют обстановку в районе КПП, запрещают доступ к нему местных жителей и движение пассажирского и грузового автотранспорта.

Зиаул Хак Сархади, глава Совместной пакистано-афганской торгово-промышленной палаты, сообщил агентству Reuters, что сотни грузовиков с фруктами, овощами и другими товарами скопились у КПП. По его словам, из-за закрытия "Торхам" в пакистанском морском порту Карачи приостановлена обработка грузов для Афганистана. "Трейдеры несут тяжелые потери", - отметил Сархади.

Пограничный переход "Торхам" - главный транзитный пункт для перемещения жителей и грузов через границу Пакистана и Афганистана, не имеющего выхода к морю. По предварительным данным, перестрелка на КПП возникла после того, как военнослужащие пакистанской пограничной службы попытались воспрепятствовать ремонту афганской погранзаставы в зоне, где, по двустороннему соглашению, запрещены любые строительные работы.