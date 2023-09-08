В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и в Крыму

В министерстве призвали международных партнеров наложить санкции на организаторов голосования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киев не признает выборы в четырех новых регионах России и в Крыму. Об этом заявили в украинском МИД.

"Они [выборы в новых субъектах РФ и в Крыму] не будут иметь никаких правовых последствий", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. В министерстве призвали международных партнеров Киева осудить действия России и наложить санкции на организаторов голосования.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав РФ по итогам прошедших там в конце сентября 2022 года референдумов. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.