Эксперт из Бразилии назвал выборы в Херсонской области легитимными

Эксперт из Нидерландов Сонья ван Ден Енде считает важным показывать европейской аудитории, как идет избирательная кампания

ЧАПЛЫНКА /Херсонская область/ 8 сентября. /ТАСС/. Жители Херсонской области активно голосуют на выборах, избирательный процесс легитимен. Об этом заявил журналистам международный эксперт из Бразилии Энрике Домингес.

"Что удивляет больше всего - количество людей, которые приходят голосовать сюда. Как я понимаю, мы в небольшом городке, но я вижу, как огромное количество людей приходит отдать свой голос. Очень много людей хотят принять участие, и я думаю, что процесс голосования легитимный и правовой", - сказал он.

Побывавшая на референдуме в Луганске эксперт из Нидерландов Сонья ван Ден Енде считает важным показывать европейской аудитории, как идет избирательная кампания. "Я считаю очень важным рассказывать о том, что на самом деле происходит, прежде всего, показывать это в Европе, потому что там сейчас очень много фейковых новостей. Мы должны показать, что это не сфабрикованные выборы, а настоящие. Это хорошая возможность показать Европе, что здесь происходит на самом деле. Я вижу, что люди счастливы и пришли на свои первые выборы и пользуются возможностью проголосовать", - добавила она.

Эксперт из Индии Пурнима Ананд в свою очередь отметила, что люди с самого утра идут на участок в хорошем настроении. "Удивило количество людей, которые пришли, мы думали, их будет гораздо меньше. Оказалось, что количество превзошло ожидания", - рассказала она. Ананд назвала своим гражданским долгом выяснить, что на самом деле происходит, несмотря на возможные санкции США. "Это очень тяжелое время как для людей на Украине, так и для людей в России, но они заслужили право <…> на демократию", - заявила она.

Международный эксперт из Мозамбика Дарио Абдула Камал подчеркнул, что выборы проходят без нарушений. "Я ничего плохого не увидел, наоборот - я в шоке в хорошем смысле, потому что все организовано очень хорошо, замечательно. Я видел, как украинцы и русские вместе голосуют. Я этого не ожидал", - поделился он. Эксперт добавил, что, если США введут санкции против экспертов, "это будут их проблемы". "Мне никто не говорит, я сам своими глазами вижу, как много народа здесь хотят выбрать своих представителей. Это очень хорошо для реальной демократии", - подчеркнул он.

В рамках единого дня голосования в Херсонской области проходят первые выборы областной думы и выборы в местные советы депутатов.