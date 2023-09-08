Эксперт из Германии пообещал рассказать соотечественникам о выборах в ЛНР

Председатель Прусского общества Берлин - Бранденбург Фолькер Фридрих Карл Чапке подчеркнул, что проведение выборов особенно важно для ЛНР "после многих ужасных лет"

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Прусского общества Берлин - Бранденбург Фолькер Фридрих Карл Чапке, прибывший в Луганскую Народную Республику (ЛНР) наблюдать за выборами, пообещал, что после возвращения домой расскажет соотечественникам о ходе голосования в новом российском регионе.

"Считаю, что это очень важный и ответственный момент, и поэтому я здесь нахожусь. Уже в четвертый раз нахожусь в России в качестве наблюдателя на различных выборах. Сегодня мы посетили несколько избирательных участков. <...> Когда вернусь домой, я донесу правду до своих соотечественников о том, что здесь происходит, о том, как здесь проходят выборы. Хочу отметить, что это действительно очень важно", - сказал эксперт в ходе брифинга в ЦИК РФ.

Чапке подчеркнул, что проведение выборов особенно важно для ЛНР "после многих ужасных лет".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.