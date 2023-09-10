Глава Афросоюза признался, что чуть не заплакал при объявлении о приеме организации в G20

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати на саммите в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани признался, что чуть не расплакался, когда на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели было объявлено о постоянном членстве объединения в "двадцатке".

"Я чуть не заплакал. Для меня это было очень эмоционально. Потому что, вообще-то, мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение [о постоянном членстве Афросоюза в G20], но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся постоянным членом", - приводит слова Ассумани агентство ANI.

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати на саммите G20 в Нью-Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая саммит "двадцатки", пригласил Ассумани принять участие во встрече. Премьер тепло приветствовал его после своей вступительной речи, после чего глава Афросоюза занял место за круглым столом на первой сессии саммита "двадцатки" напротив соответствующей таблички с надписью "Африканский союз". МИД Индии назвал присоединение АС к G20 "ключевым результатом" встречи.

Саммит G20 в Нью-Дели проходил 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавил глава МИД Сергей Лавров.