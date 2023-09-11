11 сентября, 17:56

США внимательно следят за визитом Ким Чен Ына в Россию

Как заявили в Госдепе, в зависимости от его результатов могут быть введены новые санкции

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. США намерены внимательно следить за визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в зависимости от его результатов могут быть введены новые санкции. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы будем очень внимательно следить за исходом этой встречи. Я хотел бы напомнить обеим странам, что передача КНДР любого оружия России будет прямым нарушением множества резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал он.

США "продолжат добиваться выполнения собственных санкций и без колебаний будут вводить новые", предупредил Миллер. По его словам, окончательное решение, против кого будут введены санкции, будет приниматься в зависимости от результатов переговоров между Россией и КНДР.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАКНДРРоссияКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация