США внимательно следят за визитом Ким Чен Ына в Россию

Как заявили в Госдепе, в зависимости от его результатов могут быть введены новые санкции

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. США намерены внимательно следить за визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в зависимости от его результатов могут быть введены новые санкции. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы будем очень внимательно следить за исходом этой встречи. Я хотел бы напомнить обеим странам, что передача КНДР любого оружия России будет прямым нарушением множества резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал он.

США "продолжат добиваться выполнения собственных санкций и без колебаний будут вводить новые", предупредил Миллер. По его словам, окончательное решение, против кого будут введены санкции, будет приниматься в зависимости от результатов переговоров между Россией и КНДР.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.