Ведомство Шольца год назад узнало, что след по делу о "Северных потоках" ведет на Украину

По словам главы ведомства Вольфганга Шмидта, оно получило информацию от прокуратуры Германии

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Ведомство федерального канцлера Германии Олафа Шольца почти год назад получило от Генпрокуратуры ФРГ данные о том, что след по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" ведет на Украину. Об этом заявил глава ведомства Вольфганг Шмидт в документальном фильме, который сняла телерадиокомпания SWR.

"Когда в конце сентября взорвали трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", стали размышлять: кто это мог быть? Генеральный прокурор ясно дал понять, что на основе имеющейся информации множество следов ведет на Украину", - сказал Шмидт в фильме под названием "Править на пределе: взгляд за кулисы правительства "Светофор". Ведомство канцлера, по его словам, получило информацию от прокуратуры Германии.

25 августа телеканал ZDF сообщил, что источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", утверждают, что следы ведут в одном направлении - на Украину. Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и журнала Der Spiegel, источники, знакомые с ходом расследования, считают украинский след особенно убедительным. Достоверных доказательств того, что подозреваемые из России, нет.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.