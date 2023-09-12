ООН назвала самый смертоносный сухопутный маршрут в 2022 году

Организация зафиксировала на на границе США и Мексики 686 смертей и исчезновений

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международная организация по миграции (МОМ) зафиксировала 686 случаев смерти и исчезновения мигрантов на границе США и Мексики в 2022 году. Как отметила МОМ, являющаяся специализированным учреждением ООН, этот маршрут стал самым смертоносным за всю историю наблюдений.

"МОМ зафиксировала 686 смертей и исчезновений на границе США и Мексики в 2022 году, что сделало этот маршрут самым смертоносным сухопутным маршрутом во всем мире за всю историю", - говорится в заявлении на сайте организации.

Как отмечается, всего в 2022 году в Соединенных Штатах было зафиксировано 1457 смертей и исчезновений мигрантов, что также является рекордом с 2014 года, когда MOM начала вести наблюдения. При этом указывается, что реальные цифры могут быть намного выше.

"Эти тревожные цифры являются ярким напоминанием о необходимости решительных действий со стороны государства", - отметил региональный директор МОМ по Центральной и Северной Америке и Карибскому бассейну Мишель Кляйн Соломон.

Ранее газета The Washington Post информировала, что рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Пограничники задержали в августе по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт обвинил администрацию президента США Джо Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Согласно новому правилу, разработанному Белым домом, мигранты, прибывающие в США через южную границу, не будут иметь права на защиту, если не смогут доказать, что ранее запросили статус беженца в другой стране, например в Мексике. Тем, кто не сможет доказать свое право на убежище, грозит немедленная депортация из США в Мексику или на родину, а также пятилетний запрет на въезд в Соединенные Штаты.