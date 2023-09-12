СБУ заочно обвинила членов избиркома Херсонской области в коллаборационизме

Им грозит наказание до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме председателю избиркома Херсонской области РФ Марине Захаровой, а также ее заместителю Сергею Высотину и секретарю комиссии Ирине Кравченко. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Членам избирательной комиссии вменяется в вину организация избирательного процесса в регионе в начале сентября этого года. Им предъявлено обвинение "по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)". Санкция по этой статье предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как указывает СБУ, ранее Захаровой уже было предъявлено обвинение "за содействие" в проведении на территории региона референдума РФ в 2022 году. Спецслужба продолжает комплексные мероприятия для привлечения обвиняемых к ответственности, говорится в сообщении.

Захарова, возглавлявшая региональный избирком при проведении референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ в сентябре 2022 года, 6 марта 2023 года назначена главой избиркома области.