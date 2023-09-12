Премьер Украины пообещал обратиться в ВТО, если Польша запретит ввоз украинского зерна

Денис Шмыгаль заявил, что страна не собирается вредить польским фермерам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киев пожалуется во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заверил, что Киев придерживается своих обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и по ВТО. "Мы не собирались и не собираемся вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой от польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле)", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Во вторник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников.

В апреле страны Центральной Европы запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года. По данным издания Politico, постоянные представители 22 стран - членов Евросоюза на состоявшемся на прошлой неделе заседании по аграрной политике и сельскому хозяйству выступили против продления запрета. Франция и Германия проявили наиболее критическое отношение к этому шагу.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. Он отметил, что на украинском зерне зарабатывают разные страны Европы, а Еврокомиссия, по его мнению, нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка. Поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.