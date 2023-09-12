Египет направит восемь самолетов с помощью в Марокко и Ливию

Как отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Каир также планирует содействовать восстановлению дорог в пострадавших районах на востоке Ливии

ТАСС, 12 сентября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что восемь самолетов с гуманитарной помощью готовы к отправке в Марокко и Ливию. Его заявление приводит телеканал Sada El-Balad.

"Семь самолетов готовы к отправке для оказания помощи Марокко и еще один - Ливии", - сообщил он.

Президент отметил, что армия Египта также примет участие в оказании помощи пострадавшим в Ливии. Кроме того, Египет планирует содействовать восстановлению дорог в пострадавших районах на востоке Ливии.

"Масштаб ущерба, причиненного наводнениями в Ливии, огромен, и в соответствии с полученной нами информацией мы должны действовать как можно быстрее", - заявил ас-Сиси.

Ранее египетские власти объявили о введении трехдневного траура в память о жертвах стихийных бедствий в Марокко и Ливии.