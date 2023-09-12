В Израиле заговорили о намерении построить еще одну стену на границе. Причина такого решения — потоки нелегальных мигрантов. Для Израиля такая практика не в новинку. Ею пользуются и многие другие страны по всему миру. Кто и зачем выстраивает барьеры от соседей — в материале ТАСС

От США до Кореи: как страны отгораживаются друг от друга стенами

Израиль отгораживается

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 сентября заявил о планах по созданию новых заградительных сооружений вдоль границы. На этот раз страна решила отгородиться от Иордании, чтобы предотвратить проникновение налегалов с ее территории.

О строительстве стены Нетаньяху заявил после произошедшего 2 сентября в южных районах Тель-Авива столкновения с участием эритрейских беженцев. Газета The Times of Israel уточняла, что они начались утром с праздничного мероприятия, организованного посольством Эритреи в Тель-Авиве. Проживающие в городе эритрейцы, которые выступают против действующих эритрейских властей, пришли к зданию дипмиссии, чтобы выразить протест. Акция переросла в столкновения между соотечественниками. Ранения различной степени тяжести в ходе них получили более 100 человек, включая полицейских.

После этого Нетаньяху призвал принять меры против участников уличных столкновений, включая их немедленную депортацию.

Говоря о намерении построить новую стену от нелегалов, он привел в пример аналогичное сооружение, возведенное на южной границе с Египтом. 230-километровый сплошной заградительный барьер, простирающийся от пригородов Эйлата у Красного моря до границы с сектором Газа у Средиземного, появился в 2013 году. Его строительство длилось всего два года вместо запланированных четырех. Стоимость проекта составила 1,6 млрд шекелей (более $420 млн). Забор со специальными системами слежения призван блокировать основные пути проникновения в Израиль беженцев из стран Африки, контрабандистов и боевиков, которые нападали на израильтян, прорываясь с территории Египта.

Как отметил Нетаньяху, строительство этой стены предотвратило проникновение более 1 млн нелегалов, что, по его словам, "могло уничтожить" Израиль.

Опыт строительства заградительных сооружений на границе у государства довольно большой. В 2003 году стена появилась на границе с Палестиной. Израильтяне называют ее защитной, а палестинцы — стеной апартеида. Она была возведена в разгар второй интифады — вооруженной борьбы палестинцев против Израиля. Предполагалось, что стройка завершится к 2005 году, но процесс застопорился из-за многочисленных жалоб в Верховный суд Израиля и международного давления. В 2004 году Международный суд ООН назвал нарушением международного права строительство Израилем "разделительной стены".

Газета Haaretz 22 июня прошлого года сообщила, что в Израиле построят стену длиной 45 км и высотой 9 м на границе с Западным берегом, одним из регионов Палестины, чтобы заменить забор, построенный на этом месте около 20 лет назад. Проект был одобрен в апреле после волны террористических атак в стране.

Еще об одной стене стало известно в январе текущего года. В Армии обороны Израиля сообщили, что власти начали возводить бетонное заграждение на границе с сектором Газа для укрепления безопасности ближайших к анклаву населенных пунктов. Стену 4,6 км решили возвести вдоль двух автомобильных шоссе, проходящих в непосредственной близости от границы с палестинским анклавом. Проект получил название "Безопасная дорога".

"Цель "Безопасной дороги" — сделать так, чтобы весь трафик [в этом районе] был защищен от угроз из сектора Газа как в обычных, так и в кризисных ситуациях", — объяснял командир дивизии "Газа" израильской армии подполковник Ави Розенфельд.

The Times of Israel называла главным предназначением этого заграждения защиту прилегающих к сектору Газа населенных пунктов и дорог на территории Израиля от противотанковых ракет, которые палестинские радикалы запускают в периоды эскалации.

Великая стена Трампа

Один из наиболее знаменитых проектов стен между государствами — бетонный забор на границе США с Мексикой. Эта стена стала одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он настаивал, что оградительное сооружение необходимо возвести для защиты американцев от наркоторговцев и "плохих парней". Более того, как он утверждал, за проект должно заплатить мексиканское правительство. Как полагал республиканец, высота барьера должна составить порядка 15 м. Его стоимость он оценивал в $10 млрд. При этом уже в апреле 2017 года стало известно, что на проект придется потратить порядка $70 млрд.

Причем, как отметил Трамп, в необходимости возведения стены его убедил Нетаньяху. "Он всегда говорил мне, что стена срабатывает, и просил поверить ему на слово. У них тоже была ситуация, при которой люди потоком пересекали границу. Он [Нетаньяху] сказал, что их стена остановила 99,9% этих людей", — говорил Трамп.

Начать строительство защитной стены он распорядился в январе 2017 года. В сентябре стартовало возведение восьми образцов барьеров: четыре — из бетона, остальные — из другого состава, о котором не сообщалось. "Завершение строительства образцов ожидается в течение 30 дней", — обещали в Службе таможенного и пограничного контроля США.

Преемник Трампа на посту президента США Джо Байден уже в мае 2021-го приостановил строительство сооружения в рамках отмены политики "нулевой терпимости". После этого из Мексики в США стало попадать все больше беженцев. Как писала The Washington Post, в мае количество незаконных пересечений границы ежедневно превышало 10 тыс.

Губернатор штата Техас, который имеет самую протяженную границу с Мексикой, Грег Эббот назвал миграционную политику Байдена неэффективной. В феврале власти штата после нескольких месяцев переговоров с владельцами частной собственности приняли самостоятельное решение возобновить строительство стены вдоль границы.

Отгородиться от Белоруссии

В ноябре 2021 года произошло обострение миграционного кризиса на границе Белоруссии. Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в резком увеличении потока мигрантов из стран Ближнего Востока: якобы белорусская сторона ввозила их в страну с целью дальнейшей переправки в ЕС.

В итоге Варшава объявила о намерении отгородить себя от соседа. Строительство забора высотой 5,5 м и длиной 186 км началось в конце января 2022 года. Его оснастили камерами, приборами ночного видения и датчиками.

О завершении строительства стало известно 30 июня того же года.

"Действия наших служб и строительство заграждения на границе позволили остановить появление пути нелегальной миграции, что должно было дестабилизировать ситуацию в регионе", — сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

В Белоруссии строительство забора назвали серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи и оценили ущерб примерно в $19 млн.

Примеру Польши последовала и Литва, куда в 2021 году нелегально прибыли почти 4,2 тыс. человек. 29 августа 2022 года стало известно о завершении строительства ею более чем 500-километрового физического барьера на границе с Белоруссией.

Проект обошелся Литве в €152 млн. Республика пыталась получить на это ассигнования по линии Евросоюза, но Брюссель объяснил, что не финансирует строительство преград и барьеров. Тем не менее ЕС решил выделить средства на систему видеоконтроля.

Меж двух Корей

Многие десятилетия обе Кореи находятся в состоянии временного перемирия. Разделяет их граница и Демилитаризованная зона (ДМЗ). Она была создана в 1953 году и представляет собой полосу длиной 250 км и 4 км шириной с бетонной пограничной линией.

ДМЗ содержит множество экосистем, включая леса, устья рек, водно-болотные угодья, горы, холмы, долины. Там даже остались некоторые населенные пункты.

В западной части ДМЗ, в пограничном пункте Пханмунджом, находится так называемая Объединенная зона безопасности, ограниченная колючей проволокой. Несколько раз в Пханмунджоме происходили ситуации, которые едва не приводили к новой войне Севера и Юга. 18 августа 1976 года военные США и Южной Кореи решили обрезать ветки тополя, поскольку они мешали обзору между двумя наблюдательными пунктами. Северокорейские солдаты потребовали прекратить это. Между военными завязалась перепалка, которая перетекла в потасовку. Северяне отобрали у американцев топоры и убили двух офицеров, еще девять человек получили серьезные ранения. В итоге дерево преткновения срубили, а на его месте установили памятник погибшим.

Несколько лет спустя, в 1984 году, находившийся в КНДР на стажировке российский студент Василий Матузок побежал через военную демаркационную линию на юг с криками "Помогите!". Северокорейские военные бросились за ними, началась пальба из автоматов и пистолетов. В ходе завязавшейся перестрелки были убиты три военнослужащих Корейской народной армии и один южнокорейский солдат, шесть человек получили ранения. Сам виновник не пострадал. Сначала его доставили в Сеул, а потом перевезли в США.

Пункт Пханмунджом также известен тем, что там проводятся встречи и переговоры. В частности, в апреле 2018 года там прошла встреча бывшего тогда президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Лидия Мисник