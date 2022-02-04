Стена на польско-белорусской границе: дорого и вредно или необходимо?

Ирина Полина — о том, смогут ли километры стали и колючей проволоки остановить стремящихся в Европу беженцев или же превратятся в выброшенные на ветер деньги с непоправимым ущербом для природы

Польша начала строительство на границе с Белоруссией дорогостоящего пятиметрового забора, который призван защитить республику от наплыва нелегальных мигрантов. Как ожидается, возведение этого сооружения, протяженностью 186 км и стоимостью $400 млн, завершится в июне.

Описание Строительство забора на польско-белорусской границе, 21 января 2022 года © REUTERS/Kacper Pempel

Рост попыток Решение о строительстве заграждения на границе с Белоруссией было принято польскими властями на фоне миграционного кризиса, вспыхнувшего осенью прошлого года. 8 ноября несколько тысяч человек, в основном из стран Ближнего Востока, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

На эту тему Зима или санкции: как в Польше видят завершение миграционного кризиса на границе

Тогда с участием нескольких тысяч военных, полицейских, пограничников, с применением водометов и слезоточивого газа прорыв мигрантов польской стороне удалось остановить. После этого, как сообщали власти Польши, переселенцы начали пытаться пересечь границу по ночам небольшими группами в несколько десятков, а иногда сотен человек, разрезая колючую проволоку и закидывая силовиков камнями. Большинство мигрантов удается задержать и отправить назад в Белоруссию, некоторых оставляют в Польше и потом депортируют. Кому-то удается подать прошение об убежище в республике. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122. В этом году погранохрана Польши информировала уже о более 1 тыс. предотвращенных попыток. Масштабный проект Выходом из сложившейся ситуации власти Польши считают возведение высокого забора. Новое заграждение, строительство которого ведется сразу на четырех участках 24 часа в сутки, будет достигать высоты 5,5 м: стальные столбы и бетонные плиты будут увенчаны кольцами из колючей проволоки. По расчетам специалистов, всего на строительство уйдет 50 тыс. т стали. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения, включая камеры, приборы ночного видения и датчики движения. Средства на строительство выделяются из бюджета Польши. По информации издания "Газета выборча", этот забор будет самым дорогим в Европе в пересчете на стоимость за 1 км. Как указала газета, подобные заграждения существуют в странах Балтии, в Великобритании, Хорватии, Словении, Сербии, Венгрии и Болгарии. Контролирующим органом строительства забора выступает погранохрана республики. Как отметила служба, "это крупнейший строительный проект в истории погранохраны". С его реализацией связывают большие надежды, рассчитывая, что забор сможет значительно облегчить труд погранохраны. Сейчас стремящиеся попасть в Польшу нелегальные мигранты с легкостью справляются с наспех уложенной военными колючей проволокой, и только усиленная охрана границы силовыми структурами позволяет эффективно отслеживать попытки незаконно проникнуть в ЕС.

Смысл Однако есть в Польше комментаторы, которые с меньшим энтузиазмом относятся к новой дорогостоящей инвестиции. Против строительства заграждения, в частности, выступили польские левые силы. Глава фракции "Левых" в польском парламенте Кшиштоф Гавровский назвал этот шаг "попыткой довести до обострения спора, а не решением проблемы". "Стена на границе не оправдала себя ни в одной стране", — подчеркнул он. "Если мы хотим довести до того, чтобы беженцы из Ирака, Ирана, Афганистана или других стран к нам не приезжали, то нужно инвестировать средства на местах, присылать помощь и делать все, чтобы эти люди не стремились в Европу", — отметил депутат. "Ни одна стена не защитит нас от приезда людей. Они захотят ее перескочить, преодолеть", — добавил Гавровский в интервью изданию "Польска Таймс". Депутат сравнил текущую ситуацию в Польше с решениями бывшего президента США Дональда Трампа о большой стене на границе с Мексикой. "Оказывается, людей слишком много, а на стену потрачены миллиарды долларов", — резюмировал он. "Даже если мы поставим стену вокруг всей польской границы, мы никуда не денемся от того факта, что климатический кризис и его последствия резко увеличивают число людей, ищущих безопасности и спасающихся от вооруженных конфликтов, голода и нищеты", — написало в своей петиции Общество в поддержку всех живых существ. "Миграция не прекратится, поэтому Польше нужна миграционная политика, основанная на уважении прав человека и защите жизни и здоровья, а не репрессивные и вредные решения", — добавили авторы протеста, направленного главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По мнению других наблюдателей, разрешению миграционного кризиса на польско-белорусской границе гораздо лучше способствуют санкции, наложенные Европейским союзом в отношении Белоруссии. Ко всему прочему, на инициативу о строительстве забора негативно отреагировали ученые-натуралисты, природоохранные организации и польская партия "Зеленые". Более всего их беспокоит вмешательство в экосистему Беловежской пущи и нарушение естественных путей миграции животных.

На эту тему Союзный марш. Как и от кого планируют защищаться Москва и Минск

Сопредседатель партии "Зеленые" Уршула Зелиньская считает, что сейчас заповеднику в пуще, который охранялся даже во время Второй мировой войны, угрожает исчезновение. "Этот заповедник является единственным польским природным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, и долг Польши, как страны с таким сокровищем, обеспечить его максимальную защиту", — пояснила она. По ее словам, связанные со строительством проезд тяжелой техники, вырубка лесов и прокладка дорог будут иметь "катастрофические последствия для польской природы и могут повлечь за собой удаление Беловежской пущи из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО". Польское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) на своей официальной странице указало, что заграждение "будет проходить почти через самый центр Беловежской пущи, нарушая экосистему". "Популяция рыси будет подвергнута особому испытанию, так как ее численность на северо-востоке Польши оценивается примерно в 65 особей, — указал фонд. — Пострадают и многие другие виды, в том числе зубры и волки". В ответ на это власти Польши проинформировали, что в зонах естественной миграции животных предусмотрены специальные переходы (порядка 22 штук). Также в правительстве обратили внимание на то, что существующие несколько десятилетий заграждения с белорусской стороны давно препятствуют передвижению зубров. Протест общественности Согласно опросу общественного мнения, опубликованному газетой "Речь Посполита", возведение заграждения на польско-белорусской границе поддерживают 57% жителей республики, против выступили 19%, 23,5% воздержались от ответа. Тем не менее протестующих в Польше достаточно много. В социальных сетях набирают силу негодующие группы и сообщества. В одной из групп в Facebook под названием "Нет для стены" активисты отмечают, что новое заграждение бессмысленно и неэффективно: "Как показывает опыт других подобных проектов, стена, заграждение, забор — все это слом, который не останавливает миграцию людей, расширяет возможности контрабандистов, разрушает природу, препятствует миграции животных".