Союзный марш. Как и от кого планируют защищаться Москва и Минск

Описание Российско-белорусские учения "Запад-2021" на полигоне "Мулино" © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Час на принятие решения и еще пара на старт переброски смешанного миротворческого контингента в Алма-Ату, в составе которого — десантно-штурмовые подразделения Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана. Итог мы все уже знаем — попытка внешними силами дестабилизировать обстановку в соседнем государстве силовым путем пресечена на корню, заявил на второй день после ввода подразделений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Казавшийся последние три десятка лет весьма эфемерным сценарий подобной помощи в рамках союзных обязательств сработал. Таким образом, были стерты последние сомнения, что это может быть выполнено и на двухсторонней основе. Буквально сразу после возвращения миротворцев из "горячей точки" российские и белорусские военные начинают совместную операцию — учения "Союзная решимость — 2022". Магнитное притяжение А от кого собирается защищаться Союз России и Белоруссии? Вопрос, в принципе, риторический — от коллективного Запада. На фоне уже который месяц длящихся обвинений в адрес РФ о вторжении на Украину, непринятия российских предложений по гарантиям безопасности, отсутствия обещаний о нерасширении НАТО на страны постсоветского пространства наши "партнеры" продолжают камлания на тему сдерживания России. А заодно не оставляют пыпыток решить вопрос "независимости Белоруссии". Официальный представитель Пентагона Джон Кирби твердит, что Россия только и ищет "предлог для вторжения на Украину". В подтверждение чему газета New York Times сообщила, что, мол, Москва уже вывезла почти 50 человек из своих консульств в Киеве и во Львове. Замгоссекретаря по политическим делам США Виктория Нуланд сообщила британской Financial Times, что на случай войны Вашингтоном уже разработано 18 сценариев действий по отражению или парированию "российского вторжения". Да и сам американский президент Джо Байден говорит о допущении "незначительного вторжения России на Украину".

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами лишь обратил внимание на то, что "заявления с угрозами в адрес России и предупреждением, что России за некие гипотетические действия придется, дескать, заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно. Запад ежедневно от среднего экспертного уровня до высшего уровня, уровня главы государства, повторяет это и повторяет". Тем временем НАТО планирует масштабные учения Cold Response — 2022 в Норвежском море и на территории самой Норвегии. Как ожидается, они состоятся в марте-апреле и в них примут участие около 28 государств — членов блока и стран-партнеров, будет задействовано в общей сложности около 40 тыс. человек. Кроме того, сообщается о готовности Североатлантического альянса увеличить свой контингент в Прибалтике на 5 тыс. человек. А США и Великобритания продолжают активно поставлять на Украину системы вооружения.

Описание Военные силы НАТО © Joe Giddens/PA Images/Reuters

Думаю, в такой ситуации не реагировать нельзя. Это как с гопниками в подворотне: спасуешь — проиграешь. Для демонстрации решимости отстоять свои интересы, еще во время переговоров в Женеве и консультаций с НАТО и ЕС по вопросам глобальной безопасности, на российских полигонах Южного и Дальневосточного округов начались масштабные военные учения. В первом случае тренировались батальонные тактические группы и подразделения береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии от Волгограда, Чечни, Дагестана до Крыма. Во втором — в рамках "внезапной проверки" войска подняли от Владивостока до Курил. На последних даже развернули мобильные противокорабельные комплексы "Бастион" и перебросили "летающие танки" Т-80БВМ. В тренировочный бой вступила и танковая армия Западного военного округа (ЗВО) на территории пяти регионов: Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областей. Военная карусель Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов прямо отметил, что "Союзная решимость — 2022" — это спланированная проверка сил реагирования Союзного государства "на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Белоруссии".

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Тем временем, комментируя казахские события, президент РБ Александр Лукашенко не без гордости отметил, что ему потребовался всего час, чтобы совместно с главой России Владимиром Путиным разработать скоординированный план операции Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане. По его словам, "вся операция, вплоть до деталей" была спланирована им и его российским коллегой. "Был намечен замысел. А министерства обороны под руководством своих глав Сергея Шойгу и Виктора Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты", — сообщил Александр Лукашенко, заверив, что все было сделано "быстро и решительно". По информации Минобороны России, в ходе совместных учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Вооруженными силами РФ на территорию Белоруссии планируется перебросить два зенитных ракетных дивизиона С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" и 12 самолетов Су-35С. Все эти средства сопрягаются с системами автоматизированного управления, развернутыми на территории Белоруссии. Благодаря этому войска, видимо, намерены отработать сценарии отражения воздушных налетов вероятного противника и затем, как это было в рамках совместных стратегических учений "Запад-2021", перейти в наступление.

По официальной информации, в 2021 году российско-белорусские учения одновременно прошли на 14 военных полигонах. С российской стороны: Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский. С белорусской: Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский. Это все представляет собой фронт шириной более 2 тыс. км, протянувшийся от Калининградской до Воронежской и Нижегородской областей. Для его поддержки было привлечено примерно 200 тыс. военнослужащих, 15 кораблей, свыше 80 самолетов и вертолетов, а также более 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Для сравнения — Казахстан защищали всего чуть меньше 4 тыс. военных и пара сотен единиц боевой техники. В учениях "Союзная решимость — 2022" сил и средств будет также значительно меньше. "Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению", — уточнили в Минобороны. Тем не менее проведение этого мероприятия, думаю, найдет свой отклик на западных границах Союзного государства. Нюансы взаимодействия Не следует забывать, что президент Александр Лукашенко не слишком популярен на Западе — воспринимается как автократ. Не нравится соседям и то, что он отстаивает вопросы глобальной независимости Белоруссии. Тем не менее Минск готов к совместным военным учениям с РФ, высказывается против размещения американских ядерных боеприпасов и их носителей в Польше, а при этом готов принять на своей территории российское ядерное оружие (как оказалось, после распада СССР Беларусь сохранила всю советскую инфраструктуру под его базирование). В интервью одному из российских информагентств белорусский лидер вспомнил, как в свое время спорил с российским лидером Борисом Ельциным: "Он требовал, что надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня. Я сказал — нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 см, это колоссальная территория. И "Крона" там, которая закрывала, у нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах — я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники — зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал. Все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Есть и другие, даже еще более спорные моменты. Например, после распада СССР и уничтожения в Прибалтике станции дальнего радиолокационного предупреждения о ракетном нападении системы СПРН в Скрунде особую актуальность получила недостроенная в белорусских Барановичах РЛС "Волга". Ее тогда в оперативном порядке достроили и ввели в строй. Минск даже согласился передать в бесплатное пользование землю и недвижимость, входящую в инфраструктуру объекта. Сейчас радиолокационная станция является аванпостом российской системы противоракетной обороны А-135 "Амур", которая предназначена для защиты Москвы и Центрального промышленного района России. С помощью этой РЛС осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль за районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. Кроме того, остался за Россией и очень важный для Военно-морского флота 43-й узел связи ВМФ недалеко от райцентра Вилейка, оснащенный радиостанцией "Антей" и обеспечивающий связь с подводными лодками в Мировом океане. Станция действует в Минской области с января 1964 года и ведет связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Также в ее функции входит радиотехническая разведка и радиоэлектронная борьба. Правда, о создании российской авиабазы на территории страны Александр Лукашенко и слышать не хочет, говоря об этом как о потере суверенитета. Хотя в его устах все звучит несколько иначе: "Для РФ сейчас нет смысла тратить деньги и создавать на территории республики военные базы". "Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести, прямо в огород натовцев, потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия, "Градов", еще каких-то минометов и так далее. И ракеты не надо против них. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки, они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", — пояснял он в интервью.

Описание Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М © Марина Лысцева/ТАСС

Но при всем этом Лукашенко допускает совместное патрулирование с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160 границ Белоруссии и Евросоюза; а также в случае серьезного конфликта с НАТО РБ сможет в полной мере воспользоваться не только российской военной помощью, но и военной инфраструктурой. "Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", — сообщил журналистам CNN Александр Лукашенко.

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