13 сентября, 13:00

Reuters: Британия призвала КНДР отказаться от переговоров по поставке вооружения РФ

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака также призвал КНДР придерживаться своих публичных заявлений

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Великобритания призвала КНДР придерживаться своих публичных заявлений и отказаться от переговоров по поставке вооружения России. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, комментируя переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые прошли на космодроме Восточный в Амурской области.

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"Мы призываем КНДР остановить свои переговоры по вооружениям с Россией и придерживаться публичных обязательств, сделанных Пхеньяном, не продавать вооружение России", - приводит заявление сотрудника канцелярии британского премьера агентство Reuters.

В воскресенье лидер КНДР отправился в РФ с официальным визитом по приглашению российского президента. Саммит Владимира Путина и Ким Чен Ына продлился более пяти часов. Они общались как на встрече в широком составе, с участием делегаций, так и тет-а-тет. Это первая зарубежная поездка председателя государственных дел КНДР с 2019 года. 

Теги:
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